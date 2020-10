Covid a scuola a Nola, tre bidelli e un segretario positivi: didattica a distanza per 1.200 alunni

Didattica a distanza per i 1200 alunni dell'Albertini dove sono risultati positivi 3 bidelli ed un amministrativo. Le lezioni in presenza riprenderanno il 20 ottobre così com'è stato stabilito attraverso una delibera del consiglio d'istituto. «Gli uffici - sottolinea però la preside Amelia La Rocca - resteranno aperti anche se con personale ridotto per via dei contagi e delle misure di contenimento del Covid. Oggi procederemo anche nella consegna dei primi computer portatili di ultima generazione agli alunni delle quinte che ne hanno fatto richiesta. In tutto sono 130 devices e li utilizzeremo per non lasciare nessuno indietro. La nostra priorità è proteggere la salute dei nostri ragazzi ma anche fare in modo che il percorso di crescita culturale non subisca rallentamenti».

All' Albertini di Nola, dove sono attivi i corsi di liceo scientifico, linguistico e musicale, gli studenti iscritti sono 1200: una platea folta che avrebbe potuto dare vita ad un vero e proprio focolaio. I quattro casi positivi registrati nella scuola di via Feudo sono però solo la punta dell'iceberg di una situazione che si allarga a macchia di leopardo: al Masullo - Theti è stata chiusa una classe mentre alla scuola elementare Tommaso Vitale a fermarsi a causa del contagio di una docente sono stati i bambini che frequentano due classi. Il tutto in un contesto di crescente allarme: a Nola i casi positivi sono saliti a 48 e tra questi alcuni sono dipendenti del municipio, assessori, consiglieri comunali. Del cluster del palazzo di città anche il sindaco Gaetano Minieri che amministra la città a distanza per via dell'isolamento in cui è costretto dal Covid. Stesso discorso per Tufino dove oltre ai 7 dipendenti comunali si è aggiunto anche il sindaco Carlo Ferone: anche per lui nessun sintomo nonostante le voci che si sono rincorse e che sono state fermamente smentite. Allarma, invece, il caso Saviano dove i positivi sarebbero addirittura 74, un numero altissimo se si considera che il numero di abitanti è pari a 16298: un contagiato ogni 220 persone. Lì in principio è stato il focolaio acceso dentro la rsa San Giovanni dove ad aver contratto la malattia oltre agli anziani ricoverati sono stati anche alcuni dipendenti. Poi il contagio ha riguardato anche interi nuclei familiari oltre che due giovani del servizio civile che hanno frequentato il municipio dove gli impiegati erano stati posti in smart working. A giocare un ruolo nel percorso compiuto dal virus sicuramente le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nel comune dove il precedente primo cittadino Carmine Sommese era stato sconfitto proprio dal Covid. Resta ancora chiuso il municipio di Marigliano e oggi sarà off limits anche il liceo Colombo dove è stata predisposta una sanificazione dopo la notizia del contagio di un alunno. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina.

