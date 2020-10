Covid a Procida, studentessa positiva: chiuso il plesso B dell'istituto scolastico Caracciolo

Il plesso B dell'istituto scolastico Caracciolo di Procida è stato chiuso stamattina dopo che una studentessa è risultata positiva al coronavirus. La ragazza frequenta il liceo linguistico e si trova attualmente in isolamento; 12 persone tra cui i compagni di classe, alcuni docenti ed un collaboratore scolastico che erano entrati in contatto con la studentessa saranno sottoposti a tampone.

La chiusura del plesso scolastico, decisa per oggi e domani ma che potrebbe protrarsi in caso di necessità sino a fine settimana, riguarda 6 classi e 70 studenti circa che continueranno le lezioni in tele didattica; l'intero plesso scolastico sarà sottoposto a sanificazione.

