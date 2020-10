Covid a scuola a San Giorgio a Cremano, altri tre studenti positivi all'Iti Medi

Casi Covid nelle scuole di San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno comunica che al momento vi sono tre casi all'Iti Medi e altrettanti all'istituto Scotellaro. Si tratta di studenti e di un docente subito posti in quarantena. Tracciati anche tutti i contatti dei positivi da parte della Asl che saranno sottoposti a tampone di controllo all'interno del drive in di San Sebastiano al Vesuvio, mentre i sintomatici saranno sottoposti a tampone presso la propria abitazione.

🔴🔴 STAMANE DOPO LE SEGNALAZIONI DEI GENITORI HO CONTATTATO LA DIRIGENZA DELL’ITI MEDI. VI SONO TRE CASI POSITIVI AL... Pubblicato da Giorgio Zinno Sindaco su Mercoledì 14 ottobre 2020

«Mi sono reso parte attiva presso l'Asl Napoli 3, al fine di risolvere i ritardi che si stanno accumulando a causa della grande mole di contagi di questi giorni - ha detto il sindaco Zinno - Per questo chiedo ai dirigenti scolastici di comunicare sia alla Asl che a me le positività. Stiamo facendo un grande lavoro di tracciamento per tenere sotto controllo la situazione. A tutti i concittadini va la raccomandazione di non abbassare la guardia, di rispettare tutte le misure anticovid e di agire responsabilmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA