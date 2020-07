Un uomo di 65 anni, residente a Sorrento, è risultato positivo al Covid-19: «Sta bene - rende noto il sindaco, Giuseppe Cuomo - ed adesso è in quarantena nella sua abitazione. Sono stati già attivati i consueti controlli sulle persone entrate in contatto con il nostro concittadino, che vive da solo e non lavora».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tratta del 17mo caso a Sorrento, dove dal 17 aprile scorso non si erano registrati casi positivi.