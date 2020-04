I controlli serrati da parte delle forze dell'ordine in Penisola sorrentina hanno funzionato finora da deterrente contro uscite di massa. Nel giorno di Pasqua a Piano di Sorrento sono state effettuati 64 controlli e comminate 5 sanzioni. A Massa Lubrense gli agenti della polizia municipale hanno fermato tre famiglie, provenienti da Napoli e dintorni, che in auto erano dirette nelle rispettive abitazioni di Marina del Cantone, Villaggio Caso e del borgo collinare di Torca.

Tutte le persone in viaggio verso le case estive sono state denunciate e rimandate indietro. Sorpresi anche due piccoli gruppi di bagnanti a Marina del Cantone e Marina della Lobra. Stamane invece presso i Bagni della Regina Giovanna al Capo di Sorrento gli uomini della Guardia Costiera hanno fermato e multato tre persone che passeggiavano tra i resti archeologici. In strada per i controlli oltre a polizia di Stato, carabinieri, finanza, vigili urbani, esercito, si sono resi disponibili anche i volontari del Forum dei giovani e quelli della protezione civile.

