Covid a Sorrento, morto 53enne: è la quarta vittima della seconda ondata

«Con grande dolore vi comunico che un nostro concittadino di 53 anni è morto, portato via dal Covid-19. Si tratta di un nuovo lutto che colpisce la nostra comunità, dopo quello avvenuto venerdì scorso. Alla famiglia, le condoglianze e la vicinanza da parte mia e di tutta la città». Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, alla notizia della scomparsa di un cittadino, residente nel Comune della Costiera, deceduto in seguito all’aggravarsi del quadro clinico.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid in Campania, arrivano le tende militari negli ospedali ma... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, le case di cura: pronti i primi 500 posti letto LE INTERVISTE DEL MATTINO Covid, il vaccino di Ascierto: «Via ai test sui pazienti,...

🔴 Con grande dolore vi annuncio che un altro nostro concittadino è morto, portato via dal Covid. Si tratta di un nuovo... Pubblicato da Massimo Coppola su Lunedì 2 novembre 2020

Il 30 ottobre scorso, un uomo di 60 anni di Sorrento era morto dopo un ricovero, in condizioni critiche, presso un ospedale napoletano. Si tratta del quarto decesso per Covid durante la seconda fase della pandemia in penisola sorrentina. Ai due di Sorrento degli ultimi giorni, infatti, se ne aggiungono altri due a Meta.

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA