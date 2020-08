Coronavirus a Sorrento, tamponi in 51 minuti con il macchinario donato da Federalberghi

Da oggi l'ospedale di Sorrento ha in dotazione un nuovo macchinario per l'analisi rapida (solo 51 minuti) dei tamponi Covid-19. A comunicarlo è l'ufficio stampa dell'Asl Napoli 3 Sud, che in una nota specifica come «si tratta di uno strumento all'avanguardia in grado di accorciare notevolmente i tempi di attesa per l'analisi dei tamponi, soprattutto nelle situazioni emergenziali». Con la nuova apparecchiatura la struttura ospedaliera sorrentina può fare l'esame dei test direttamente in casa anche a residenti e ospiti delle strutture ricettive ed evitare attese più lunghe effettuando l'analisi presso altri laboratori. Merito va a Federalberghi penisola sorrentina che ha voluto donare, con il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo, la collaborazione della Fondazione Sorrento e Marigo Italia srl, al nosocomio cittadino il dispositivo inaugurato stamane dal presidente Costanzo Iaccarino e dal direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, presenti il direttore di presidio Giuseppe Lombardi, Gaetano Milano amministratore delegato della Fondazione Sorrento, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo.



«L'acquisto del dispositivo per l'analisi dei tamponi - ha sottolineato Iaccarino, presidente di Federalberghi penisola sorrentina - testimonia l'impegno sociale e l'attenzione alle esigenze del territorio da parte dell'associazione che ha già aderito al protocollo accoglienza Sicura, finalizzato a garantire un soggiorno tranquillo agli ospiti e condizioni di lavoro altrettanto salubri al personale delle strutture ricettive, siglando un protocollo di sicurezza con comuni, Asl Napoli 3 Sud e Fondazione Sorrento per sottoporre rapidamente a tampone e isolare gli ospiti con sintomi riconducibili al Covid-19 in apposite strutture».

«Il dispositivo donato da Federalberghi consentirà di verificare l'eventuale positività al Covid nel giro di un'ora - ha spiegato Sosto, direttore generale Asl Napoli 3 Sud - Il nuovo sistema per analisi di biologia molecolare è il frutto di una sinergia tra istituzioni fondamentale per ridurre i trasferimenti di pazienti che potrebbero aver contratto il Covid, affrontare eventuali emergenze e dare sicurezza al territorio».

