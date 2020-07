Coronavirus a Torre Annunziata, nuovo contagiato dopo 50 giorni

Si registra un nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota diramata del suo ufficio stampa sottolinea come «si tratta di un uomo di 71 che non presenta sintomi ed è stato già sottoposto al regime di quarantena presso la propria abitazione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo caso di positività a Torre Annunziata era stato riscontrato lo scorso 3 giugno mentre dieci giorni dopo, il 13, la città oplontina era diventata Covid-free. Con quest'ultimo contagio, sale a 18 il totale dei cittadini che ha contratto il virus: dodici finora le persone guarite mentre sono cinque quelle decedute.