Coronavirus a Torre del Greco, flashmob per l'ospedale Maresca

Lenzuola bianche ai balconi e musica anche improvvisata con stoviglie e pentole. È andato in scena questa mattina il flash mob per l'ospedale Maresca di Torre del Greco, iniziativa promossa dalla parrocchia della Spirito Santo per chiedere alle autorità preposte nuovo slancio per la struttura. Per l'occasione la parrocchia che ha organizzato l'iniziativa ha accompagnata la marcia virtuale - che ha coinvolto i partecipanti dalle loro abitazioni per non contravvenire alle disposizioni in materia di contenimento del contagio al Covid-19 - con il suono della sue campane. La manifestazione, che ha coinvolto diverse persone residenti nel virtuale percorso compreso tra piazza Santa Croce e via Aldo Moro e di qui fino al Maresca, segue una specifica raccolta di fondi promossa dalla chiesa di via della Repubblica.

Al nosocomio di via Montedoro si sono ritrovati alcuni rappresentanti della chiesa e il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: «Esprimo massima solidarietà e profonda vicinanza - ha detto il primo cittadino di Torre del Greco - alla lodevole iniziativa messa in campo dalla parrocchia dello Spirito Santo e dal suo parroco per auspicare una nuova pagina di dignità e di storia del nosocomio cittadino».

