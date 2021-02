Covid a Torre del Greco, malato muore in casa: caos e urla per ritardi nei soccorsi

Affetto da Covid 64enne muore in casa: caos per i ritardi nei soccorsi. Questa mattina I residenti di viale Castelluccio sono stati svegliati molto presto da urla e richieste di aiuto disperate dei parenti di un uomo con Covid ed altre patologie cardiologiche in isolamento domiciliare. Giunti sul posto gli operatori del 118 verso le 8 hanno potuto solo costatarne il decesso. Tuttavia, i parenti del defunto hanno protestato e urlato perché avrebbero chiamato i soccorsi diverse ore prima, la l’ambulanza sarebbe arrivata tardi.

Sono stati allertati anche gli agenti del commissariato di polizia, alla guida della prima dirigente Antonietta Andria, che sono intervenuti per sedare gli animi. Ora gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Intanto ieri è stata comunicata la morte di un 84enne di nome M.A. che porta a 93 le vittime certificate del Covid. Morta, in queste ore, al San Leonardo di Castellammare un’altra cittadina di Torre del Greco, si chiamava Maria Formisano e aveva 80 anni.

