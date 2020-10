Covid a Torre del Greco, morto medico di base: era diacono nella chiesa di Sant’Antonio

Primo morto Covid di questa seconda ondata a Torre del Greco: non ce l’ha fatta il medico di base Mirco Ragazzon, è spirato questa mattina a 61 anni in terapia intensiva all’Ospedale del Mare. Il medico, molto amato e apprezzato, era anche diacono nella chiesa di Sant’Antonio Brancaccio che una settimana fa è stata chiusa proprio per la scoperta della sua positività.

Il medico fu immediatamente ricoverato all’ospedale di Ponticelli, ma inizialmente le sue condizioni non erano gravi. Poi si è aggravato nei giorni scorsi ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva dove in queste ore è spirato.

Dolore nella comunità medica ed anche parrocchiale per la perdita, in particolare per il parroco don Raffaele Del Luca, ora in quarantena, ma molto legato al suo collaboratore. Un uomo, come lo ricordano, sempre vicino ai pazienti e alla comunità religiosa, praticante della carità cristiana.

Ultimo aggiornamento: 15:06

