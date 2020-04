Via crucis in due ospedali, poi la morte: introvabili le catenine d'oro e il cellulare

Tre catenine d'oro che portava al collo da sempre, un braccialetto, il cellulare, cinquanta euro e i documenti. Erano gli effetti personali di Luigi Ciro Rivieccio, ispettore marittimo di Torre del Greco morto a causa del coronavirus lo scorso 20 aprile, a soli 60 anni, all'ospedale San Leonardo. Oggetti preziosi ma soprattutto dal grande valore affettivo adesso che lui non c'è più, che erano custoditi in un marsupio e in uno zaino quando Luigi Ciro è stato ricoverato in ospedale. Ma che dopo la sua morte sono spariti. Per qualcuno solo oggetti, ma per i suoi familiari l'unico modo per stringere a sé il proprio caro, strappatogli brutalmente dal virus subdolo che non consente nemmeno la pietà dell'ultimo saluto. Un oltraggio al dolore e al ricordo. Così la famiglia ha sporto denuncia alla polizia di Stato. «Perché ciò che è accaduto a noi non accada più».

Faticano a parlare Maddalena Sorrentino, vedova di Rivieccio, e i suoi due figli Maria di 27 anni e Francesco di 18 perché il dolore per la scomparsa è ancora troppo forte, ma lo sono anche la rabbia e l'indignazione. Il Covid-19 è entrato nella loro casa agli inizi di aprile e non ha risparmiato nessuno: tutti positivi al virus ma senza complicazioni se non per il capo famiglia che lo scorso 10 aprile è stato ricoverato in ospedale con i sintomi ormai ben noti. Prima al San Leonardo di Castellammare, poi al Covid Hospital di Boscotrecase dove è stato colto da infarto intestinale, quindi nuovamente al San Leonardo dove è stato operato d'urgenza dal primario di Chirurgia Franco Bianco. L'operazione sembrava riuscita, ma poi domenica 20 aprile, alle 6.45 del mattino il paziente è spirato in rianimazione. «Dopo aver appreso del decesso - racconta con un filo di voce la figlia Maria - abbiamo telefonato alla dottoressa che ci seguiva a Boscotrecase e lei ci ha detto che non avevano lo zaino e il marsupio, così abbiamo chiamato al San Leonardo e ci hanno risposto che non ne sapevano nulla. È andata avanti così per tutta la giornata, non solo il dolore per la morte di papà, ma anche il dispiacere di aver perso quegli oggetti che appartenevano a lui. Le collanine, una con un'immagine della Madonna, le teneva sempre al collo da 20 anni. Sul cellulare c'erano le foto di famiglia che guardava per pensare a noi quando era fuori per lavoro. Per noi così è morto due volte».

«Quando è stato ricoverato la seconda volta al San Leonardo - aggiunge la moglie Maddalena - zaino e marsupio erano in una bustina di plastica ai piedi del lettino, così ci avevano detto. Infatti da lì facevamo le videochiamate e il telefonino era ancora in suo possesso. Poi, dopo le nostre domande incalzanti, dal San Leonardo hanno cambiato versione più volte. Prima ci hanno riferito che erano stati sanificati e messi in cassaforte, poi che erano stati buttati via perché così funziona per i malati di Covid. Come è possibile? E se mio marito si fosse salvato, allora? Che fine hanno fatto i suoi documenti? Non ho forza di parlare, ma voglio denunciare questo scempio per aprire gli occhi ad altre persone affinché non accadano più cose del genere».

Dopo alcuni giorni di richieste ed un rimbalzo di responsabilità, gli oggetti non sono stati trovati e così la famiglia ha deciso di sporgere denuncia alla polizia di Stato. Un caso su cui gli inquirenti cercheranno di far luce, ma sembra non sia l'unico. A raccontarlo è Lina Sorrentino, figlia di una delle prime vittime del Covid a Torre del Greco, la 79enne Rosa Maviglia ricoverata e poi morta al San Leonardo. «Non abbiamo trovato più le fedi dei miei genitori ha detto entrambe al dito di mamma. Siamo riusciti a recuperare la borsa, ma abbiamo scoperto che dentro avevano rovistato e mancava il borsellino con pochi spiccioli».

