Coronavirus, altri tre contagiati a Torre del Greco e il sindaco denuncia: «Noi lasciati soli»

Caos, disorientamento e gap comunicativo a Torre del Greco dove i casi di coronavirus salgono a nove: sei riguardano residenti in città; tre docenti che insegnano a Torre ma vivono altrove.

A tre giorni dall'insorgere del panico da contagio, quando (martedì) si è scoperto che un'insegnante in servizio a Torre del Greco ma residente a Striano fosse risultata positiva al test da Covid-19, la città è allo sbando e l'amministrazione comunale ieri ha alzato la voce contro l'Asl per il cortocircuito comunicativo.

Fino alle 21 di ieri al tavolo operativo composto da Comune, Asl e la scuola «Don Bosco-Francesco D'Assisi» interessata al contagio (insegnano la maestra di Striano e il collega di San Valentino Torio, la prima in miglioramento e il secondo guarito dal virus, e un terzo insegnante positivo residente a Trecase), non era arrivata l'ufficialità dei nuovi casi accertati. Nel corso del tavolo di ieri mattina, a cui hanno partecipato il sindaco Giovanni Palomba, l'assessore alla Pubblica Istruzione Enrico Pensati, il responsabile Uopc dell'Asl Napoli 3 Vincenzo Sportiello e la dirigente all'Igiene Claudia Sacco, si è discusso proprio della difficoltà di avere notizie tempestive sui casi conclamati così da poter adottare le misure necessarie. Così il sindaco Palomba ha inviato una lettera al prefetto per segnalare le difficoltà e chiedere l'apertura di un «canale istituzionale».



Giornata convulsa, quella di ieri tra voci, indiscrezioni e richiesta spasmodica di informazioni. «Noi non abbiamo avuto ufficialmente ha detto Palomba nel pomeriggio di ieri alcun comunicato dall'Asl. Intanto, siamo qui in prima linea a lavorare attivamente per monitorare la situazione e capire quali misure adottare a seguito dei casi accertati, come la sanificazione dei condomini. Se non avessi chiuso io le scuole martedì sera, prima ancora del Governo, adesso mi starebbero lapidando». Poi, alle 18.30, si è creato il panico perché due ambulanze con operatori bardati e scortate da pattuglie dei carabinieri sono state viste in una strada del centro per prelevare un cittadino da trasportare al Cotugno.Di fronte a questa situazione ingestibile, ed anche in ottemperanza al decreto governativo, ieri alle 20.30 il sindaco Palomba ha firmato il decreto per l'attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) presso il comando della polizia Municipale in presenza del delegato alla Protezione Civile, il comandante Salvatore Visone, e alla consigliera delegata alla Protezione Civile Maria Orlando. Il Centro funzionerà per una efficiente e tempestiva attività di intervento e di supporto alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza. «L'attenzione del Coc quale misura precauzionale - si legge nel testo del decreto - ha anche il compito di aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati e di tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare la risposta, nonchè l'eventuale attivazione di protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni».

In serata è arrivata la notizia dei cinque nuovi casi positivi in Campania, di cui tre sono relativi a Torre del Greco. C'è anche la conferma che la professoressa della Don Bosco ricoverata al Cotugno da mercoledì e alla quale il tampone è stato effettuato più volte per esiti dubbi, è risultata positiva. Positivo anche il marito della docente, prelevato ieri pomeriggio dalla propria abitazione in centro, mentre i tre figli sono in quarantena.

