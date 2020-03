Coronavirus a Torre del Greco, il contagio non si ferma: riparte il vecchio ospedale

A cinque giorni dalla scoperta del primo contagio da Covid-19 relativo ad una 47enne di Striano, maestra nella scuola «Don Bosco-D'Assisi» di Torre del Greco, la quarta città della Campania è sprofondata nell'incubo del contagio galoppante. Un sabato spettrale quello di ieri quando, complice anche il maltempo, le strade del centro storico e le vie dello shopping apparivano deserte. Quattro nuovi tamponi positivi comunicati nel primo pomeriggio di ieri. Quattordici, allo stato, i casi accertati, di cui dieci relativi a residenti e quattro a persone che lavorano sul territorio ma provengono da altri Comuni. Tutti, però, orbitanti in città nel periodo di incubazione del virus e afferenti a due microcosmi ben definiti: uno scolastico e l'altro medico-familiare. Ma come si è arrivati a questi numeri? Tutto è concentrato sulla ricostruzione della rete dei contatti che hanno avuto i positivi. «Possiamo stare tranquilli da una parte dice il sindaco Giovanni Palomba perché i ceppi sono due: quello della scuola e quello civile. Questo significa che sarebbero circoscritti. Tuttavia, legati ai ceppi potrebbero verificarsi altri casi nelle prossime ore».

Tutto è cominciato lunedì notte quando si è scoperto che l'insegnante di Striano era positiva al Coronavirus: martedì mattina riunione straordinaria tra Comune, scuola e Asl con predisposizione immediata della chiusura dell'istituto a cui è seguita, in serata, l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine. Martedì sera si è scoperto che un altro docente della stessa scuola, ma residente a San Valentino Torio, era infetto. Mercoledì è stato messo in quarantena un reparto del Moscati di Avellino dove, il 26 febbraio, aveva transitato la 47enne per far visita al padre malato. Poi mercoledì è risultata positiva al test un'altra docente della scuola, ma residente a Trecase. Tra giovedì e venerdì, il numero dei positivi afferenti a Torre del Greco è lievitato (con cinque nuovi casi solo nel bollettino di giovedì) e tra questi, oltre a una prof di matematica della Don Bosco e il marito ed un'altra insegnante residente a Castellammare, sono emersi il caso del medico cardiologo di Torre del Greco e della figlia (impiegata in un'azienda farmaceutica di Salerno). Padre e figlia a fine febbraio sarebbero stati anche a Villa Betania, di cui venerdì è stata predisposta la quarantena per un reparto, senza comunicare di avere sintomi da coronavirus e, soprattutto, di essere tornati di recente da Milano. Risultati positivi anche alcuni familiari del medico. Ultimo bollettino quello di ieri di cui due casi relativi alla Don Bosco (educatrice e marito) ed altri due alla famiglia del medico. Sempre ieri il sindaco di Castellammare ha messo in quarantena otto persone, familiari della docente della Don Bosco.



Psicosi, paura e disorientamento nella città corallina che detiene la maglia nera di casi in tutta la Campania. Raffica di ordinanze del sindaco in soli due giorni e monitoraggio costante da parte del Coc (Centro operativo comunale), attivo a Palazzo Baronale da giovedì sera quando, dopo i primi gap comunicativi tra Comune e Asl, anche le istituzioni hanno deciso di dare una stretta alla situazione. Di ieri, dopo la conferma di ulteriori quattro casi accertati, la nota del sindaco al presidente della Regionecon la richiesta di valutare la possibilità di attrezzare, con idonei posti letto per la terapia intensiva, alcuni reparti dell'ospedale Maresca che attualmente non è predisposto ad accettare degenze da Covid-19. Il nosocomio, da anni oggetto di operazioni di depauperamento e più volte a rischio chiusura, attualmente ha diversi reparti inutilizzati (Ginecologia, Cardiologia, Pediatria), in particolare quelli di tre piani dell'antico edificio. Nel pomeriggio di ieri è stata allestita una tenda pre-triage all'esterno del Maresca, già richiesta nei giorni scorsi dalla dirigenza dell'Asl Napoli 3 Sud: un primo passo in attesa - ci si augura - dell'invio di medici e infermieri. Cinque le famiglie in quarantena sul territorio, per lo più nella zona del centro e nella parte alta della città, mentre una consigliera comunale (infermiera a Villa Betania) è in quarantena volontaria. Ritiro speciale per i rifiuti appartenenti alle aree interessate dal contagio. «Credo che il peggio sia passato - commenta, preside della Don Bosco - siamo in costante contatto con professori, alunni e personale amministrativo. Il 21 febbraio a scuola c'erano docenti positivi, ma tutta la platea ha superato i 14 giorni di monitoraggio, senza finora altri casi di contagio».