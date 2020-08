Covid a Villaricca, nuovi contagi: altri 10 casi al rientro dalle vacanze

Aumentano considerevolmente i contagi a Villaricca. Nelle ultime ore i positivi al Covid sono arrivati a dieci. Lo conferma il sindaco Maria Rosaria Punzo sui social: «Vi assicuro che a Villaricca - afferma il primo cittadino - la situazione, al momento, è sotto controllo perché ben nove dei dieci casi, tutti in isolamento domiciliare, provengono dalle vacanze estive. E di fronte al rientro in città dei vacanzieri ben poco si può fare contro questo virus, contro questo nemico invisibile; abbiamo il dovere di arginarne la diffusione. Non è una questione di controlli, ma di senso di responsabilità. Il mio appello è indirizzato ai singoli cittadini: per favore, utilizziamo la mascherina, rispettiamo il distanziamento sociale, cerchiamo di lavare e disinfettare le mani spesso durante una giornata. Si tratta dell’unica arma al momento disponibile per evitare il ritorno di una pandemia».

Numerosi i commenti di cittadini preoccupati: «Pochi controlli, specie lungo la circumvallazione. I locali ieri sera erano strapieni di clienti. E di notte fuochi d’artificio come se ci fosse una festa di piazza. Ma che c’è da festeggiare?».



Un altro contagio è stato registrato a, finora tra le cittadine Covid free a nord di Napoli. Anche qui si tratta di un asintomatico, in isolamento domiciliare. L’ Asl fa sapere che sono risultati negativi i tamponi effettuati ai familiari.