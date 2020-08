Covid a Volla, 10 casi al ritorno dalle vacanze. E a Cercola scatta l'obbligo di mascherina

Emergenza epidemiologica da Covid-19, aumentano i casi di contagio nella cittadina vesuviana di Volla: salgono a dieci in pochi giorni. Si tratta per la maggior parte di casi di giovani rientrati dalle vacanze estive in Croazia, Grecia e Spagna, fatta eccezione di una donna che, già precedentemente ricoverata in ospedale, sarebbe in seguito risultata positiva anche al Covid-19. Le condizioni di salute dei cittadini positivi al tampone risultano buone, ha fatto sapere il primo cittadino Pasquale Di Marzo, informando che è stata attivata la procedura prevista dal protocollo della Asl la quale sta monitorando i contatti. «Mi raccomando di adottare tutte le misure imposte dalla norma - ammonisce il sindaco - mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani, nell'interesse personale e dell'intera comunità».

Visto il forte aumento dei casi di covid-19 sull'intero territorio nazionale, per tutti coloro che rientrano dalle zone ad alto rischio contagio «si raccomanda - ha spiegato Di Marzo - di segnalarsi immediatamente all'Asl di appartenenza e nel contempo porsi in quarantena fino all'esito negativo del tampone, evitando assolutamente qualsiasi forma di contatto con familiari e non, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Consiglio dei ministri». È possibile, inoltre, scaricare il modulo dell'Asl anche sul sito istituzionale del Comune di Volla.



Anche nella vicina città di Cercola si sta registrando nelle ultime ore un lieve aumento di casi di positività al Covid-19, salendo ad oggi a quattro, tutti giovani provenienti dalla Grecia. La situazione - assicura il sindaco- è scrupolosamente tenuta sotto controllo monitorando gli attuali positivi, mentre si raccomanda a tutti i nuovi rientri di farne immediata segnalazione all'Asl: «Tantissimi i tamponi in corso sia per catena di contagio che per rientro dall’estero», ha fatto sapere Fiengo, inoltre, «dal prossimo sabato, in vista del rientro, ci sarà l'obbligo della mascherina senza limitazioni e fasce orarie».

Mentre in vista del 14 settembre, in previsione della riapertura delle scuole, da martedì 1 settembre inizieranno i test sierologici per il personale scolastico. «Siamo quasi pronti - spiega il sindaco - e tutte le scuole sono state dotate dei materiali di protezione in osservanza ai protocolli. Da giorni stiamo lavorando anche per la pulizia degli esterni, e del verde, mentre sono in atto attività di bonifica degli spazi esterni compresa la derattizzazione». «Ho sentito alcuni dirigenti delle scuole private e istituti parificati per accertare l’osservanza dei protocolli ed ho costatato grande efficienza e oculatezza. Le scuole il 14 settembre saranno tutte sanificate per garantire la sicurezza dei nostri figli. Domani - ha concluso Fiengo - firmerò l’ordinanza che disporrà a partire da questo sabato l’uso obbligatorio della mascherina durante tutto il corso della giornata».

