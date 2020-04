LEGGI ANCHE

Acerra. Medico positivo al covid 19, chiuso il pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra per avviare la sanificazione. Il medico, dopo aver accusato sintomi sospetti e non potendo escludere contatti con probabili casi di coronavirus, è stato sottoposto a tampone che è risultato poi positivo.Come da protocollo sono scattate le procedure di verifica, che si stanno realizzando attraverso somministrazione di tamponi a tutto il personale del Pronto Soccorso. Avviata la sanificazione e non si esclude che il pronto soccorso possa riaprire già in nottata.. Tuttavia hanno anche allestito 4 postazioni con ventilatori polmonari per emergenze. Salgono invece i contagi nella vicina Casalnuovo dove pochi minuti fa il sindaco, Massimo Pelliccia, ha annunciato 4 nuovi casi positivi. Si tratta di due operatori sanitari e di un familiare di uno di essi, e di un altro soggetto sessantenne. Con questi sono complessivamente 11 i casi positivi a Casalnuovo, di cui Raffaele il primo contagiato oggi perfettamente guarito, ed Angelo Romano, imprenditore 56enne purtroppo ucciso dal virus appena una settimana fa.