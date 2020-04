Rivolta contro la graduatoria dei buoni spesa governativi: ad Acerra decine di persone escluse sono scese in strada per andare ad assediare gli ingressi del municipio, rigorosamente chiusi a causa del pericolo Covid19, violando in modo palese la legge che vieta assembramenti e manifestazioni di piazza. «Avete fatto gli imbrogli, avete dato i soldi ai parenti e agli amici dei politici, avete dato i buoni a quelli che non ne hanno bisogno ma noi abbiamo i frigoriferi vuoti» le urla dei manifestanti, alcuni dei quali non indossavano neppure la mascherina anti contagio. I capannelli della protesta sono stati fronteggiati dai poliziotti del locale commissariato e dagli agenti della polizia municipale. Si è formata una folla scomposta sulle scalinate del palazzo comunale. Per disperderla i poliziotti sono stati costretti ad avvertire che le violazioni delle restrizioni anti Coronavirus includono la pena del carcere. Ma gli esclusi non hanno mollato per ore, una chiara dimostrazione che il bisogno estremo ormai prevale anche sul rischio di contrarre un virus mortale. «Vogliamo chiarimenti» la richiesta. A ogni modo non c'è stato nessun faccia a faccia.

La risposta del sindaco è giunta nel pomeriggio su Facebook. «Se si sono verificate anomalie nella graduatoria dovete sporgere denuncia alle forze dell'ordine» l'invito di Raffaele Lettieri, che però ha annunciato un nuovo bando proprio allo scopo di allargare la platea degli aventi diritto. «Sarà pubblicato venerdi l'annuncio abbiamo ancora 250mila euro dei 561mila messi a disposizione dal governo. Chi ha già presentato domanda per questo primo bando non dovrà ripresentarla». In questa prima graduatoria ammontano a 734 i nuclei familiari che potranno percepire buoni spesa per un equivalente compreso tra i 600 e i 1450 euro (40 euro a settimana per ogni componente). Le domande di altre 1950 famiglie sono state per il momento respinte. «Le autodichiarazioni sulle condizioni economiche dei richiedenti sono state registrate dai telefoni del Comune spiega ancora Lettieri il fatto che abbiamo pubblicato i nomi degli aventi diritto, pur senza specificare luogo e data di nascita, può aiutare i cittadini a segnalare anomalie». Da questa prima graduatoria il Comune ha escluso le famiglie con componenti che percepiscono reddito di cittadinanza superiore ai 150 euro mensili, cassa integrazione, Naspi e aiuti del Cura Italia.

