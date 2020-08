Coronavirus ad Acerra, riaprono pronto soccorso, cardiologia e rianimazione della Clinica dei Fiori dopo l'allarme contagi

Dopo una settimana riaprono pronto soccorso, cardiologia e rianimazione. I tre reparti della Clinica dei Fiori furono chiusi martedì scorso in seguito a un mini focolaio di Covid-19 scoppiato tra nove dipendenti e un paziente infetto in un primo momento risultato negativo a ben due test seriologici, ma poi positivo al tampone. A dare il via libera, dopo l’avvenuta sanificazione dei reparti e i tamponi a cui è stato sottoposto tutto il personale in servizio è stata l’Asl Napoli 2 Nord. Gli esiti dei test finora sono stati quasi tutti negativi, solo qualche decina su oltre 300 sono in attesa di risposta.

In effetti, a riprendere del tutto la sua attività sarà il pronto soccorso, gli altri due reparti erano stati chiusi solo per i nuovi ricoveri. Una boccata di ossigeno per un’area priva di strutture di emergenza vista la grande affluenza giornaliera che si registra anche in questo periodo. Mediamente quotidianamente sono oltre 300 gli accessi che si registrano al pronto soccorso.



«Ora siamo tranquilli perché abbiamo seguito tutte le procedure necessarie a scongiurare una possibile diffusione del contagio: oltre ai tamponi per tutti coloro che sono venuti a contatto con il personale ed il paziente infetto, procederemo nei prossimi con tutti i dipendenti che rientreranno dalle ferie», spiegano la direttrice sanitariae il suo vice

Tutto cominciò una domenica notte dell’altra settimana quando, in pronto soccorso, giunse in codice rosso un paziente cardiopatico che venne, come da prassi, sottoposto a due test sierologici entrambi negativi. L’uomo residente a Casoria, dopo una visita cardiologica, fu intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione non prima di essere sottoposto anche ad un tampone dall’esito positivo. Dai controlli effettuati sul personale che era stato in contatto lui o con il personale ben 8 tra infermieri e portantini risultarono positivi al test. A questi si aggiunse anche un dottore appena rientrato dalle vacanze che aveva chiesto di essere sottoposto anche lui al tampone (positivo). Medici ed infermieri (di cui tre residenti ad Acerra) sono tutti asintomatici ed in isolamento presso le loro rispettive abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA