Festeggia la Pasqua con fuochi d'artificio e petardi in strada. È successo a Ercolano dove un 32enne è stato multato dai Carabinieri per violazione delle norme anti contagio.Ad intervenire sono stati i militari della tenenza di Ercolano e della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, che hanno sorpreso il 32enne mentre era intento ad esplodere fuochi d'artificio e petardi in strada, di fronte alla propria abitazione. I militari lo hanno fermato e sanzionato per violazione alle norme anti contagio.

