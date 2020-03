Coronavirus, dal sindaco di Anacapri maggiori controlli per l'approvvigionamento delle merci

LEGGI ANCHE

Anacapri. Maggiori controlli e misure di sicurezza sulla filiera del trasporto merci: queste le disposizioni contenute nell’ordinanza emanata questa mattina dal sindaco di Anacapri, il medico Alessandro Scoppa, per limitare la diffusione del Covid-19, in linea con gli indirizzi e le ordinanze emanate negli ultimi giorni dalla Regione Campania. Dopo l’ordinanza di stop ai cantieri isolani, emanata nei giorni scorsi dai sindaci di Capri ed Anacapri, una nuova misura di prevenzione contro l’emergenza Coronavirus viene varata dal Comune alto dell’Isola Azzurra per assicurare alla propria popolazione un maggiore controllo sulle merci che ogni giorno giungono da Napoli e Sorrento per approvvigionare di generi alimentari e beni di prima necessità gli esercizi commerciali isolani. Ciascun trasportatore, si legge nell’ordinanza, dovrà necessariamente munirsi di appositi dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e al momento dell’imbarco dovrà essere in possesso del biglietto di andata e ritorno.la consegna dovrà poi avvenire nei pressi di ogni singolo esercizio commerciale, e lo scarico delle merci dovrà essere effettuato dall’esercente destinatario della consegna stessa, senza che il trasportatore scenda dal proprio autoveicolo. Tali misure di prevenzione, adottate dal sindaco anacaprese in virtù della specificità del territorio isolano, sono rivolte tanto ai trasportatori che consegnano merci e beni di prima necessità sull’isola, tanto a quelli che partono da Capri per approvvigionare le proprie attività commerciali a terraferma. Controlli da parte della Polizia Municipale degli Agenti di Forza Pubblica assicureranno che l’ordinanza venga seguita per i periodi necessari e sanzioni fino a 500 sono previste per i trasgressori.«Voglio chiarire che ogni nostra iniziativa viene portata avanti nell’interesse della nostra cittadinanza e non contro nessuno» dichiara il sindaco Scoppa.«Oramai lo abbiamo capito tutti: bisogna ridurre il rischio di contagio, ma se non ci riusciamo nemmeno noi, in una comunità piccola come la nostra, la situazione diventerà davvero complicata. L’ordinanza sul trasporto merci chiede un sacrificio ai nostri commercianti, un sacrificio che però darà i suoi frutti. Noi dell’Amministrazione Comunale di Anacapri siamo certi di svolgere in pieno il nostro compito e stiamo apprezzando il comportamento serio e responsabile dei nostri cittadini».