Coronavirus a Napoli, un'altra vittima a Torre del Greco: morto anziano solo, i figli a Milano

Ancora un decesso legato al Coronavirus a Torre del Greco: i morti salgono a 14. È morto questa notte in ospedale M.O. un 77enne di via Nazionale risultato positivo al Covid 19 post mortem. L’uomo, che viveva da solo e aveva alcune patologie pregresse, è stato ricoverato ieri dopo aver trascorso alcuni giorni a casa da solo con tosse e sintomi da Coronavirus. Alcuni parenti che in questi giorni sono stati ad accudirlo a casa ora sono in attesa di tampone. Noto in zona, camminava con il bastone per alcuni problemi di salute pregressi ma secondo i conoscenti era alquanto attivo. Aveva i figli a Milano.

Ultimo aggiornamento: 18:24

