Coronavirus a Ischia, un'altra vittima: è un'anziana ospite della clinica-focolaio Villa Mercede

Nella serata di ieri è deceduta un'altra anziana ospite di Villa Mercede, la residenza per anziani di Serrara Fontana divenuto focolaio di Coronavirus e in cui sono decedute tre ospiti in 24 ore. L'ultima vittima, una ottantenne che risiedeva nella rsa da diversi anni, è morta poco dopo le 22 all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle condizioni di salute pochi giorni addietro.

Salgono così a sei le vittime del Covid19 ad Ischia di cui cinque nella residenza per anziani di Serrara Fontana.

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA