Coronavirus a Napoli, gli aeroportuali stagionali di Capodichino: «Esclusi da ogni misura»

Si rivolgono al governo e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per rivendicare il diritto del bonus per l’emergenza previsto dal Cura Italia e chiedere degli ammortizzatori sociali alternativi specifici per la categoria.Sono i lavoratori aeroportuali stagionali di Capodichino, esclusi insieme ai colleghi di tutta Italia da qualsiasi misura di sostegno economico e sociale varata dall’esecutivo durante questa fase di crisi economica, oltre che sanitaria.«Il primo aprile avremmo dovuto firmare un contratto a tempo indeterminato – racconta, 27enne che da sette anni lavora da stagionale all’aeroporto napoletano come addetto allo scarico e carico bagagli – ma per via della pandemia tutto si è bloccato e siamo rimasti invisibili agli occhi delle istituzioni».. A maggio l'indennità mensile di disoccupazione percepita finora scadrà. Una condizione di difficoltà economica che accomuna circa 500 persone impiegate come personale di terra allo scalo partenopeo, che a differenza di quanto è accaduto ai professionisti del mondo del turismo, non hanno visto inserire la classificazione della loro attività ecomonica (codice Ateco, ndr) nel decreto che contiene le misure di sostegno ai lavoratori.. L’appello, lanciato attraverso un video con l’hasthag #iorestoindietro è dunque quello di «prolungare la disoccupazione a tutto il periodo dell’emergenza fino alla ripresa effettiva o di includere il codice ateco relativo alle attività di servizi di supporto al trasporto aereo nel decreto».