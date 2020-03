LEGGI ANCHE

Venticinquemila mascherina FFp2 per la sicurezza degli operatori, per un valore di 150mila euro. Ô questo il dono che la Asl Napoli 2 Nord ha ricevuto dalla Aukey Tecnology, un'azienda con base a Shenzen, in Cina, a seguito di un contatto avviato tra il Dipartimento farmaceutico dell'Azienda sanitaria, diretto da Mariano Fusco e Alessandro Cormio, direttore creativo del reparto del Marketing di Prodotto della multinazionale cinese., «per il solo servizio 118 dal 6 marzo ad oggi abbiamo consegnato 1752 mascherine Ffp2, 1320 calzari, 1250 tute integrali di contenimento di terza categoria e 95 visori». «Stiamo lavorando molto per aumentare i canali di approvvigionamento dei materiali - ha concluso - Dall'inizio dell'emergenza, stiamo riuscendo progressivamente a garantire a ospedali e territorio ciò che serviva, nonostante la dimensione enorme delle richieste».