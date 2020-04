Il coronavirus non ferma le babygang: «Raid nella notte a Napoli, sassate su sette auto»

«Nel cuore della notte, tra il 23 ed il 24 aprile, ci hanno segnalato un raid vandalico a Ponticelli: in via Lago di Scanno, almeno 7 automobili sarebbero state prese d'assalto da dei delinquenti che, per compiere dei furti, hanno creato ingenti danni alle vetture. Ci erano arrivate denunce simili già nelle scorse settimane, sintomo che ci troviamo davanti ad un grosso problema. Gli sciacalli della nostra società non si fermano neanche in un momento tragico, con una pericolosissima epidemia in corso, ma anzi approfittano della situazione, avendo le strade a loro completa disposizione, e mettono a segno atti criminali e vandalici, derubando gli onesti cittadini. Magari sono quelle stesse persone che sbraitano perché gli vengano concessi dei diritti». Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.







«I cittadini perbene vanno difesi e tutelati da questi criminali. Chiediamo un maggiore e capillare controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e pene severissime per questa gentaglia che commette crimini e viola la quarantena, rappresentando quindi un doppio pericolo per tutti», conclude Borrelli. Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA