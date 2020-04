Avevano pensato di farsi una passeggiata di sera credendo di non essere scoperti. Così ieri a Bacoli intorno alle 23,30 una coppia, marito e moglie, poco più che sessantenni è scesa dalla propria abitazione e mano nella mano in pigiama ha iniziato a fare la propria passeggiata per prendere una boccata d'aria. Sfortuna per loro ha voluto che nel tratto di strada è passata un auto della Guardia di Finanza della Tenenza di Baia che li ha visti, poi, fermati e multati conducendoli successivamente nella loro abitazione.

