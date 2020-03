Coronavirus, badanti al lavoro e colf ferme e c'è chi vuole tornare a casa

L'emergenza coronavirus ha trasformato con rapidità anche la loro vita. Le comunità di cingalesi e ucraini, le due più presenti a Napoli dove lavorano da anni, sono alle prese con nuove abitudini. Più di 15mila i cingalesi in città, quasi novemila gli ucraini, in gran parte donne. Al 90 per cento lavorano come domestici, badanti, baby sitter.

Amal, 43 anni, è da 22 a Napoli. Vive con la moglie e la figlia piccola e ha per ora sospeso il lavoro. Racconta: «Resto a casa, lavoro da anni in una famiglia di persone molto perbene. Mi hanno detto, stai tranquillo resta a casa, e mi hanno dato lo stipendio in anticipo. Tornerò al lavoro da loro quando sarà possibile». Amal ha il contratto, i contributi. Ma non per tutti è così. Qualcuno, senza contratto, racconta che gli è stata chiesta la disponibilità a continuare a dare una mano nell'emergenza: fare la spesa agli anziani rimasti in casa, aiutare a lavare e ripulire gli appartamenti. Per ora, riesce a farlo.

Ma da un paio di settimane la comunità cingalese, concentrata a Napoli nell'area tra piazza Cavour, Materdei, il Cavone, via Foria e Capodimonte, è in preda alla paura. Qualcuno si è fatto inviare mascherine dallo Sri Lanka. A centinaia, invece, sono partiti dalle loro famiglie nel Paese d'origine. Ieri mattina, l'ultimo volo regolare in partenza da Roma è stato fermo per ore prima di avere il via libera. Molti passeggeri erano partiti da Napoli. Lo Sri Lanka ha bloccato gli ingressi dall'Europa, Italia compresa, e c'è stato il rischio che l'aereo non partisse. A un amico napoletano ha raccontato Tissera che era tra i passeggeri: «È intervenuto l'ambasciatore, siamo rimasti fermi perché non c'era sicurezza che potevamo atterrare. Eppure, avevamo tutti il biglietto già pagato».



. Racconta Amal: «Al limite parleremo tra amici nei gruppi messenger o whatsapp creati tra noi. Io, che curo un corso di italiano alla comunità Sant'Egidio, ho spiegato qualche giorno fa la necessità di essere prudenti. I corsi ora sono sospesi e tutti abbiamo capito che dobbiamo stare attenti». In molti casi sono le famiglie dove lavorano gli stranieri a invitare colf e domestici a restare a casa. Svetlana, ucraina da 5 anni in Italia, non ha contratto stabile, ma ha lavori a ore in più case. Dice: «Ho perso oltre la metà del lavoro, perché le signore mi hanno chiesto di non andare. So che devo avere una carta firmata per spostarmi e l'ho fatto, per andare in due case. Ma ho perso molto guadagno».

Anche al Centro direzionale, uno dei luoghi dove la domenica si riuniscono gruppi di ucraine, si annuncia il deserto. Tante storie, diversi comportamenti in queste ore. Oksana fa la badante notte e giorno a una signora anziana. I figli della donna le hanno chiesto di non interrompere il lavoro. Racconta: «Mi hanno chiesto di limitare le uscite la domenica e il giovedì, ma di non far mancare la mia assistenza alla mamma che ha bisogno di assistenza continua perché non è autonoma. Ho detto di sì. Spero che passi, ma ci sarà tempo per uscire».

Rispetto ai cingalesi, partiti a centinaia prima che si interrompessero i collegamenti con il loro Paese, gli ucraini sono rimasti quasi tutti. Spiega Luigi Milone, medico che ha creato un gruppo per gli ucraini che vivono in Italia: «È una comunità responsabile, che vive a Napoli in prevalenza a Fuorigrotta, il Vomero, piazza Garibaldi. Molti lavorano notte e giorno, altri a ore. Ho sentito molti di loro in queste ore e quelli senza lavoro stabile mi hanno raccontato di aver paura e di essere intenzionati a rimanere in casa».



Racconta Amal: «Quasi tutti noi ci spostiamo con mascherine e guanti. Ho dovuto accompagnare mia figlia al Policlinico per una vaccinazione obbligatoria. Siamo andati in metropolitana, c'era non più di una decina di persone. Noi avevamo mascherine e guanti». Via Skype, Chandima parla di continua con la madre in Sri Lanka. Dice: «È preoccupata, noi abbiamo paura e restiamo in casa. Molti hanno contratti di lavoro e le famiglie hanno più paura di noi e ci chiedono di non lavorare».

Domeniche e giovedì a casa anche per cingalesi e ucraini. Racconta Alina: «Guadagno circa sette euro all'ora, spostandomi in più famiglie. Perdo anche quelle, ma non rischio. Qualche signora ci è rimasta male. Non so come andrò avanti, ma ho paura. Vivo con due mie amiche a Fuorigrotta, scendiamo a turno a comprare da mangiare. Una sola continua a lavorare, ma in una casa vicina. Quando scende, le raccomandiamo di stare attenta. Non abbiamo mascherine, né guanti».

