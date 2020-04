Coronavirus nei bambini, il prof del Policlinico di Napoli: «Tutti guariti, più forti contro il virus»

Sars Cov 2: i bambini si ammalano molto meno degli adulti e hanno una progressione benigna, quasi mai mortale. È questo l'unico dato sicuro nel mare di incertezza con cui gli scienziati che studiano Covid-19 devono fare i conti. Mentre a livello europeo nasce Epicentre, il primo registro europeo dei casi Covid-19 pediatrici e neonatali creato dalla Società scientifica di Terapia intensiva pediatrica e neonatale al fine di reperire il maggior numero possibile di informazioni, in Campania abbiamo la possibilità di stilare un primo bilancio, sui casi pediatrici trattati, con Alfredo Guarino, ordinario di Pediatria del Policlinico Federico II, a capo dell'unica unità assistenziale pediatrica Covid realizzata in Campania nei piccoli.



«In generale sì, comunque ci sono anche casi pediatrici. La malattia però evolve in maniera meno grave e quasi mai diventa mortale».

Voi avete visto e trattato 10 casi: che caratteristiche peculiari ha la malattia nei piccoli?

«Molto eterogenee, molti pazienti sono guariti rapidamente nei sintomi ma il virus è duro a sparire. Un bambino è ricoverato da noi da un mese e mezzo e continua ad essere positivo. Le sue condizioni di salute sono ragionevolmente buone, qualche volta gli sale la febbre ma non si negativizza al virus».

Tutti bambini campani o anche extracomunitari?

«Quasi tutti napoletani, solo un rumeno. Del resto nella popolazione extracomunitaria vediamo soprattutto bambini ammalati di Aids e di tubercolosi».

Quanti bambini ricoverati avete adesso?

«Sono tre e uno solo, una bambina di 7 mesi, è in condizioni molto serie, è in rianimazione. Il caso più grave in quanto ha anche una concomitante infezione da Pseudomonas aeruginosa, un batterio opportunista che ha provocato una sepsi. Non sappiamo se conseguente all'immunodepressione che solitamente provoca il Covid 19 in una fase della sua espressione oppure precedente all'infezione. Ha indici infiammatori molto alti a differenza degli altri bambini».

Quindi è confermato che la sindrome iperinfiammatoria sia la causa delle forme ingravescenti?

«Sì, anche se aver rilevato lo Pseudomonas in emocoltura (il sangue coltivato in vitro) non ci consente una valutazione certa. È comunque un caso di scuola di infezioni concomitanti in quanto in vista della stagione invernale, in cui circolano altri batteri e virus patogeni, dovremo tenere conto della possibilità di una infezione concomitante che complica non poco le cose».

Quindi nei bimbi la malattia non si esprime come negli adulti?

«Nell'adulto esistono varie fasi che vanno correttamente inquadrate dal punto di vista clinico per fare la cosa giusta al momento giusto. Nel bambino non si arriva quasi mai alla fase iperinfiammatoria e alla grave insufficienza respiratoria».

Come mai?

«Un'ipotesi è che vi possa essere un ruolo protettivo delle vaccinazioni contro altri virus e batteri. La cross reattività è descritta ma è anche vero che in generale i bambini, anche per altre malattie infettive, come la tubercolosi, hanno un'espressione completamente diversa dagli adulti in ragione del fatto che essendo più piccoli possono ospitare un numero limitato di microbi. C'è infine la possibilità che alcuni recettori del virus siano poco espressi. Nel bambino la sindrome infiammatoria è molto rara ma in alcuni casi, come quello di cui le parlavo, avviene ugualmente. Tanto che stiamo elaborando un modello di cura ispirandoci a una malattia molto rara (la malattia di Kawasaki) che si manifesta appunto con una superinfiammazione».

Come si cura la malattia di Kewasaky?

«Con immunoglobuline, anticorpi ma non specifici, da un pool di donatori».

E qui torniamo al titolo anticorpale contro altri microbi che potrebbe avere un ruolo protettivo e tornare utile anche nella cura contro Covid-19?

«Si, è possibile. Questo fenomeno si chiama mimetismo molecolare in cui determinati fattori del virus sono riconosciuti da anticorpi di altra natura. Del resto questo fenomeno è presente anche in alcune malattie autoimmuni scatenate da virus».

Nei bambini si osserva la immunodepressione dunque?

«Si osserva ma in maniera meno netta e specifica. Probabilmente perché sono protetti da cariche virali meno intense».

Dunque per questo il distanziamento sociale potrebbe avere attenuato il virus?

«È probabile».

Perché nel Nord Italia l'epidemia si è espressa con maggiore cattiveria?

«Probabilmente perché lì arrivato tanto virus in un tempo molto breve come un temporale. Da noi si è sparso più nel tempo, come nei bambini che prendono meno virus perché hanno meno spazio. Durante la fase acuta ho parlato con i colleghi di Bergamo. Il 20 febbraio a Codogno e a Lodi la situazione è cambiata da un giorno all'altro. Il giorno prima solo 10 casi quello successivo quasi 200 tutti insieme».

Perché?

«Il virus ha trovato terreno fertile e si è concentrato negli ospedali che hanno funzionato da incubatori di infezione».

Si è parlato di sequenze dell'Hiv nel Covid-19.

«Conosco Montagnier, è un Nobel ed è in pensione: quello che dice è suggestivo e se fosse confermato determinerebbe conseguenze politiche inimmaginabili. Già oggi questo virus ha provocato 250mila morti e ne farà almeno un milione nel mondo. Esiste una diminuzione dei globuli bianchi che ci fa pensare a una immunosoppressione che ha creato un'infezione opportunista come vediamo nei bambini affetti da Aids. Di certo se fosse accaduto non è semplice che venga fuori».

