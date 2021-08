Covid Campania, 647 positivi e 4 morti: aumentano i ricoveri, l'indice di contagio continua a salire (4,48%)

Coronavirus in Campania, continua il trend in salita: aumentano i casi, l'indice di contagio e il numero dei pazienti ricoverati. L'Unità di crisi della Regione segnala 647 positivi su 14.412 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 4,48%, in ulteriore aumento rispetto al 3,91% registrato ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 4 morti, deceduti nelle ultime 48 ore; i pazienti ricoverati sono 23 in terapia intensiva, 3 più di ieri, e 340 in degenza, 4 più di ieri.



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.