Covid Campania, 1.271 casi e 5 morti: sale l'indice di contagio ma meno ricoveri

Coronavirus in Campania, continua a salire l'indice di contagio ma diminuisce il numero dei ricoveri. L'Unità di crisi della Regione segnala altri 1.271 positivi su 32.619 test (184 più di ieri con 1.214 tamponi processati in meno), con un rapporto positivi/tamponi pari al 3,89%, in aumento rispetto al 3.21% registrato ieri.

Si contano altri 5 morti, 4 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri: il totale delle vittime sale così a 8.238. I pazienti ricoverati sono 22 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 213 in degenza, 105 meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html