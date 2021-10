Covid Campania, 208 casi e 6 morti: l'indice di contagio scende all'1,16% ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus in Campania, scende l'indice di contagio ma si registrano altre 6 vittime e un aumento dei ricoveri in terapia intensiva. L'Unità di crisi della Regione segnala altri 208 positivi su 17.829 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), 79 meno di ieri con 12.265 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari all'1,16%, in netto calo rispetto al 2,32% di ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 6 morti, 5 nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. I pazienti ricoverati sono 18 in terapia intensiva, 4 in più di ieri, e 177 in degenza, uno meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.