Covid Campania, 7.614 positivi: il tasso di contagio sale al 13,15%. Altri 26 morti, 9.500 da inizio pandemia. Diminuiscono i ricoveri

Coronavirus in Campania, aumentano i nuovi positivi e il tasso di contagio ma continua a diminuire il numero dei ricoveri. Il virus fa registrare altri 7.614 positivi su 57.868 tamponi esaminati, 4.579 più di ieri con 33.221 test processati in più. Di questi, 6.396 su 43.679 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.218 su 14.189 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale risulta positivo il 13,15%, in aumento rispetto ieri quando il tasso di positività era a quota 12.31%.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Covid, De Luca annuncia: «In Campania la pandemia è alle... I VACCINI Covid a Napoli, calano le code per il vaccino: hub verso la chiusura... L'EPIDEMIA Covid, muore detenuto del carcere di Poggioreale. Ciambriello:...

Il numero delle vittime, con altri 26 morti (19 nelle ultime 48 ore, 7 in precedenza ma registrati ora), sale a 9.500. I ricoverati con sintomi sono 1.155, 58 meno di ieri, mentre sono 65 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri.