Covid in Campania, registrati 2.545 nuovi contagi su un totale di 14.475 test effettuati (11.506 antigenici e 2.969 molecolari). Il rapporto positivi/tamponi è pari al 17,58%, in calo rispetto al 19,41% di ieri.

Si contano altre 23 vittime, tre nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza ma registrate ieri. In terapia intensiva risultano occupati 24 posti, uno meno di ieri, mentre in degenza i ricoverati sono 474, 13 meno di ieri.