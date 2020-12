Covid Campania, l'indice di contagio scende al 7,75%. Ma ci sono 47 morti

Coronavirus, il bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 930 positivi (857 asintomatici e 73 sintomatici) su 11.985 tamponi, per un totale di 188.119 positivi su

2.016.361 tamponi; 47 morti (9 nelle ultime 48 ore, 38 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.812; 1.763 pazienti guariti, per un totale di 107.696.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 7,75%, in netto calo rispetto al 9,12% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 102 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.357 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

