Covid Campania, altri 303 positivi: nessun morto, cala indice contagio

Coronavirus in Campania: sale il numero dei casi ma scende l'indice di contagio, e non ci sono altri morti. L'Unità di crisi della Regione segnala 303 positivi su 19.052 tamponi (molecolari e antigenici rapidi), 17 in più di ieri con 3.511 tamponi processati in più. Il rapporto positivi/tamponi è pari all'1,59%, in calo rispetto all'1.84% di ieri.

La buona notizia è che non si contano altre vittime: il numero dei morti dall'inizio della pandemia resta perciò a quota 7.934. I pazienti ricoverati sono 22 in terapia intensiva, uno più di ieri, e 206 in degenza, 6 meno di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html