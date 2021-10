Covid in Campania, 629 casi e un morto: l'indice di contagio continua a salire e raggiunge il 2,74%

Coronavirus in Campania, continua a salire l'indice di contagio e aumenta anche il numero dei ricoverati. L'Unità di crisi della Regione segnala 629 positivi su 22.926 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), 25 meno di ieri con 4.602 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,74%, in ulteriore aumento rispetto al 2,38% di ieri.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Campania, mascherine all'aperto: ​De Luca le proroga fino al... ITALIA Covid, più casi e ricoveri: «Rischi per... L'EPIDEMIA Covid in Campania, De Luca dà l'allarme: «Tutti i...

Il numero di vittime sale a 8.059, con un altro decesso registrato ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 20, stessa cifra di ieri; quelli ricoverati in degenza 248, 19 più di ieri. I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html.