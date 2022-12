Covid in Campania, altri 2.086 casi e 6 morti: il tasso di contagio sale al 15,57 per cento

Sono 2086 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 12.973 tamponi effettuati (di cui 2469 molecolari) con un tasso di incidenza del 15,57 per cento, in aumento rispetto al 14.93% reigstrato ieri.

È quanto informa il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Campania.

Le persone morte sono quattro, alle quali si aggiungono due decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il numero totale delle vittime sale a 11.466.

I posti occupati di terapia intensiva occupati sono 22 (uno meno di ieri) a fronte di una disponibilità di 575 posti letto; quelli di degenza ordinaria sono 410 (tre più di ieri) a fronte di un'offerta di 3160 posti.