Boscoreale, elude i divieti e trasporta eroina: in manette boss Pesacane

In giro con eroina e metadone da spacciare nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus, arrestato elemento di spicco del clan Pesacane. È finito in manette Umberto Pesacane, 50enne di Boscoreale con precedenti per associazione mafiosa e traffico di droga, arrestato dai carabinieri della sezione operativa e del radiomobile di Torre Annunziata.

Durante i controlli per il rispetto delle norme anti contagio, Pesacane è stato bloccato dai carabinieri in Via del Principio a bordo di un’auto. Il 50enne nascondeva eroina e alcuni flaconi di metadone, sostanza trovata anche a casa. Pesacane è stato arrestato ed ora è ai domiciliari in attesa di udienza di convalida che si terrà in via telematica.

Ultimo aggiornamento: 15:33

