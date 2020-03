Una pescheria aperta oggi solo per fare beneficenza, regalando la spesa a quanti si trovano in difficoltà. 'La Pescheria del Principino', in via Imbriani a Caivano, questa mattina ha deciso di distribuire buste della spesa, piene di ogni genere alimentare, per anziani e per tutte quelle famiglie che durante la terribile pandemia coronavirus, vivono ripercussioni economiche.

L'idea è del giovanissimo Luigi Cirillo che a soli 27 anni l'anno scorso ha inaugurato la sua pescheria che porta avanti con l'aiuto della famiglia. L'iniziativa è stata lanciata la settimana scorsa, con la distribuzione di prodotti ittici, pesce e frutti di mare. Oggi sono state distribuite 50 buste della spesa, contenenti anche carne e pasta. In piena emergenza, a Caivano si contano 5 contagi, Luigi ha messo a disposizione anche un servizio di consegna a domicilio della spesa di beneficenza per gli anziani. Spiega Nicola Cirillo, papà di Luigi: «Oggi certi prodotti sono un lusso, mio figlio ha voluto fare concretamente qualcosa per il paese, per chi vive queste giornate non riuscendo a garantire un piatto a tavola».

