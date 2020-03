LEGGI ANCHE

L'amore ai tempi del coronavirus. È il forte sentimento di una giovane coppia di futuri sposi, capace di sconfiggere anche il virus Covid-19. Un atto di coraggio e di speranza. E così Rosangela e Felice, rigorosamente armati di guanti e mascherine, non ci hanno pensato più di tanto e non hanno rinunciato alla loro fatidica promessa di matrimonio, che si è svolta così puntualmente presso il Comune come già programmato nelle scorse settimane. Dunque un desiderio ed una passione profonda, che supera ogni ostacolo e che ora spalanca ai promessi sposi le porte per realizzare il loro sogno d'amore.«Siamo felici - hanno commentato i futuri sposi - di aver concretizzato ufficialmente la nostra volontà di sposarci». Certamente, in questo periodo di diffusione del contagio da coronavirus, di restrizioni e di paura che attanaglia tutta l'Italia ed il mondo, molte altre coppie hanno preferito rinviare cerimonie varie e promesse di matrimonio, cosa che, invece, non si è verificata presso la nuova sede del municipio.anche per i dipendenti dell'ufficio anagrafe di via Don Minzoni, uno dei servizi essenziali dell'ente pubblico, rimasto aperto anche in questo periodo di emergenza sanitaria proprio per assicurare ai cittadini i vari servizi demografici.è stata condivisa anche da genitori, parenti ed amici, che hanno dimostrato tutto il loro affetto e calore facendo pervenire sui social tanti messaggi di auguri per un futuro sereno e felice. «A Rosangela e Felice - recita un messaggio - in questo momento così difficile, che ci costringe a rimanere a casa e a tenere fuori dalla porta i nostri affetti, la vostra promessa di matrimonio non rappresenta soltanto il preludio di una vita felice insieme, ma anche la speranza per un futuro ritorno alla serenità per tutti noi. Che possiate vivere sempre un amore intenso e pieno di sentimenti sinceri. Auguri di vero cuore dai vostri genitori e dai vostri amici. Intanto ieri il Comune, in collaborazione con l'Asl di Napoli 2 Nord, ha attivato anche il numero verde 081.188.49.987 di supporto per le donne in gravidanza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.