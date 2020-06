di Vittorio Del Tufo

Ribellatevi al degrado, fatelo per mio padre. Interrogano tutti noi, e pesano sulla nostra coscienza, le parole di Rossella Padolino, la figlia del commerciante morto esattamente un anno fa in via Duomo, travolto da una slavina di pietre rotolate dal cornicione di un palazzo. È stata la città a uccidere Rosario Padolino, la stessa città scorticata, madre e matrigna, che aveva già ucciso, prima di Rosario, il povero...