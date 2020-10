Coronavirus in Campania, è task force: in arrivo 100 militari per i controlli

Più militari in Campania per vegliare sul rispetto delle norme anti-Covid. Lo annuncia il Presidente della Regione Vincenzo De Luca: «Dopo il colloquio di ieri con il Ministro dell'Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l'invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle Ordinanze anti-Covid. È un segno importante di attenzione da parte del Ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal Commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate».

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA