Sono 1.603, di cui 79 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati in Campania, su 19.987 test processati. L'incidenza contagi/tamponi si attesta all'8,07%, in calo rispetto all'8,57 di ieri.

Sette le nuove vittime (il totale è di 4.006 dall'inizio dell'epidemia), 686 i guariti.

L'occupazione delle terapie intensive - informa il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi - sale a 111 posti (+7 da ieri) mentre quella delle degenze è di 1.322 posti, meno 34 in un giorno. ù

I casi di positività al coronavirus complessivamente registrati in Campania dall'inizio della pandemia sono 242-916, di cui 3.065 antigenici; il totale dei tamponi processati è 2.669.884, di cui 63.288 antigenici. Sono 7 i nuovi decessi inseriti nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania: di questi, 6 sono avvenuti nelle ultime 24 ore e uno è avvenuto in precedenza, ma è stato registrato ieri.

Il totale dei morti in Campania supera le 4mila unità: sono 4.006 i campani deceduti dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 686: il totale dei guariti in Campania è 169.916. In Campania sono 111 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.322 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

