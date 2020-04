Coronavirus in Campania, 8 morti in 24 ore: positivi 3.887, guariti 483

LEGGI ANCHE

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 ha diramato il punto della situazione alle 23.59 di ieri: si registrano otto morti in più rispetto alle ultime 24 ore.Totale positivi: 3.887Totale tamponi: 41.296Totale deceduti: 286Totale guariti: 483 (di cui 378 totalmente guariti e 105 clinicamente guariti)Provincia di Napoli: 2.072 (di cui 822 Napoli Città e 1250 Napoli provincia)Provincia di Salerno: 587Provincia di Avellino: 416Provincia di Caserta: 393Provincia di Benevento: 157Altri in fase di verifica Asl: 262