Coronavirus, Regione-avvocati: ecco le proposte inviate dal Foro di Napoli per la fase 2

La Regione chiama, il Foro napoletano risponde.e quindi il parziale ritorno alle varie attività lavorative.«Come Ordine degli avvocati di Napoli – ha spiegato il presidente Antonio Tafuri – abbiamo inviato in Regione le nostre proposte: 1) sospensione del pagamento delle tasse regionali con scadenza marzo-ottobre 2020; 2) bonus canone di locazione mensile di euro 500 riferito alle mensilità di marzo e aprile come sostegno a tutti quei professionisti che in questo periodo hanno subito la chiusura degli studi professionali pur continuando a pagare il canone; 3) prevedere orari di apertura differenziati negli uffici pubblici; 4) aumentare le corse dei mezzi pubblici, prevedere tariffe agevolate per i taxi e finanziare l’acquisto di biciclette elettriche; 5) dotare tutti gli uffici giudiziari di almeno cinquemila mascherine e diecimila paia di guanti monouso, oltre a fornire i varchi d’ingresso dei vari uffici di termoscanner».