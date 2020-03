Si contano altre due vittime, per il coronavirus in Campania. Si tratta del primo decesso avvenuto a Bacoli e il primo a Torre Annunziata. La macabra contabilità porta a 52 le vittime del virus in Campania con 1026 positivi dopo i tamponi fatti stanotte.

Bacoli piange la sua prima vittima. È il sindaco del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione, a darne la notizia, dicendosi «affranto» e comunicando la sua vicinanza alla famiglia. L'uomo era ricoverato all'ospedale Loreto Mare di Napoli. I familiari, fa sapere Della Ragione, «hanno ricevuto il tampone e sono in isolamento. Stanno bene. Mi sento quotidianamente con loro e non gli farò mancare la vicinanza delle istituzioni».

Della Ragione invita i suoi concittadini «a una riflessione attenta: quello che vediamo in tv, lo strazio che ci arriva dalla Lombardia, la sofferenza di migliaia di famiglie, non è lontano da noi. Le misure che sto adottando, anche dure, spesso più restrittive di quelle nazionali e regionali, sono assunte esclusivamente a difesa della popolazione. A partire dalla chiusura dei negozi, dai limiti di orario, dai controlli a tappeto con i posti di blocco, dalla chiusura di ogni spazio pubblico. Voglio tutelare la salute della popolazione per evitare il contagio».

Anche Torre Annunziata piange la sua prima vittima da Coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni ricoverato da lunedì 16 marzo all'ospedale di Boscotrecase. Il decesso, avvenuto in mattinata, è stato comunicato dal sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione. «L'amministrazione comunale e l'assise cittadina partecipano al dolore della famiglia per la morte del loro congiunto - afferma Ascione - L'intera comunità si stringe intorno ai suoi cari ed esprime loro le più sentite condoglianze».

Gli ultimi due decessi si aggiungono a quelli della mattina, quando c'è stata una dodicesima vittima in provincia di Avellino all’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati: un 71enne di Ariano Irpino. L’uomo, risultato positivo al Covid-19, era ricoverato dal 9 marzo scorso alla città ospedaliera.

Nella città di Ariano salgono ora a cinque le morti, a cui aggiungere anche il decesso di un anziano originario di Greci ma domiciliato sul Tricolle. Qui si registrano 66 contagi su 143 positivi in provincia di Avellino.

Un morto, in mattinata, anche a Sorrento.

L'unità di Crisi della Regione Campania fa sapere intanto che in nottata sono pervenuti i risultati del centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che nell'ultima sessione di ieri ha esaminato 70 tamponi, di cui 13 risultati positivi. Alla luce di ciò, il totale dei positivi riferito alla giornata di ieri è di 90, con il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza che sale a 1.026.

Questo il riparto provinciale: in provincia di Napoli: 543 (281 a Napoli città e 262 in provincia); in provincia di Salerno 179, in provincia di Avellino 145, in provincia di Caserta 124 e in provincia di Benevento 13. Sono 22 i tamponi in attesa di verifiche.

