Covid in Campania, oggi 17.667 positivi e cinque morti: l'indice di contagio cala al 16,84% ma aumentano ancora i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 17.667 positivi su 104.906 tamponi esaminati, 2.121 in meno di ieri con 2.262 test processati in meno. Di questi, 10.788 su 66.568 sono positivi al tampone antigenico mentre 6.879 su 38.338 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,84% dei test, quattro punti percentuali in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 20,16%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino over 50, partenza sprint: l'obbligo sta funzionando IL FOCUS Sileri: «Stretta verrà alleggerita, in arrivo... L'EPIDEMIA Omicron 2, allerta per la variante "sorella" della... IL FOCUS Covid, ospedali in ginocchio: assenti 40mila operatori sanitari tra...

Se sale a 8.711 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.278 ricoverati con sintomi, 32 in più di ieri, e 87 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.