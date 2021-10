Covid in Campania, oggi 313 positivi e zero morti: l'indice di contagio stabile all'1,50% ma aumentano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 313 positivi su 20.883 tamponi esaminati, 27 in meno di ieri con 2.241 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,5% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,47%.

Se resta fermo a 7.994 il numero di vittime senza nuovi decessi contabilizzato ieri, sale il numero dei ricoveri ospedalieri: 178 ricoverati con sintomi, cinque più di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.