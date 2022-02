​Covid in Campania, 2.320 casi e 21 morti: indice di contagio all'11,67% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.320 positivi su 19.880 tamponi esaminati, 2.423 in meno di ieri con 18.477 test processati in meno. Di questi, 1.842 su 12.787 sono positivi al tampone antigenico mentre 478 su 7.093 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo l'11,67%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,36%.

Se sale a 9.544 il numero di vittime con i 21 decessi contabilizzati ieri, risale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 984 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 55 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.